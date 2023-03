Nel testamento Pelè ha legittimato la figlia mai riconosciuta (Di venerdì 3 marzo 2023) testamento Pelè. Prima di morire Pelè, Edson Arantes do Nascimento, ha fatto in tempo a cambiare il testamento. ‘O’Rei’, nato il 23 ottobre 1940 e scomparso il 29 dicembre scorso, è riuscito ad inserire nel testamento la figlia che non aveva mai riconosciuto e ormai scomparsa 18 anni fa, Maria do Socorro de Azevedo, morta ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 3 marzo 2023). Prima di morire, Edson Arantes do Nascimento, ha fatto in tempo a cambiare il. ‘O’Rei’, nato il 23 ottobre 1940 e scomparso il 29 dicembre scorso, è riuscito ad inserire nellache non aveva mai riconosciuto e ormai scomparsa 18 anni fa, Maria do Socorro de Azevedo, morta ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Pelé prima di morire ammise di avere una figlia non riconosciuta. Nel testamento O Rey ha scritto di includerla tra… - Aure1970 : Non ce ne frega un cazzo. Lo ripeto, ogni tanto, nel caso qualcuno lo dimenticasse. Dite, fate, postate, lettera,… - Italia_Notizie : Pelè, nel testamento spunta la figlia mai riconosciuta - occhio_notizie : #Pelé, prima di morire, avrebbe autorizzato a destinare alla figlia non riconosciuta una parte della sua eredità: l… - SkyTG24 : Prima di morire Pelé ha incluso nel testamento la figlia mai riconosciuta -