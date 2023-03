Nel Pd c'è chi vuole il posto di Guerini (Di venerdì 3 marzo 2023) A Lodi non si parla solo del Covid-19 e dell'inchiesta giudiziaria in corso sulla gestione della pandemia: c'è anche un parlamentare che rappresenta il Lodigiano che è stato ministro della Difesa, si chiama Lorenzo Guerini, ed oggi è presidente del Copasir. Oggi appare nel mirino dei nuovi vincenti del Partito democratico. Guerini è fautore di una linea sull'Ucraina che «non può cambiare, perché il Pd tutto l'ha sostenuta fin dall'inizio», e che aveva assicurato al partito un protagonismo «turbo-atlantista», in collegamento diretto con Washington. Ora però le cose si sono complicate, visto che la politica di Elly Schlein non appare ancora nella sua chiarezza, specie nello scenario mondiale: dato che Guerini faceva parte della «cordata Bonaccini», girano già voci sulle «intenzioni» di alcuni componenti del nuovo gruppo ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 marzo 2023) A Lodi non si parla solo del Covid-19 e dell'inchiesta giudiziaria in corso sulla gestione della pandemia: c'è anche un parlamentare che rappresenta il Lodigiano che è stato ministro della Difesa, si chiama Lorenzo, ed oggi è presidente del Copasir. Oggi appare nel mirino dei nuovi vincenti del Partito democratico.è fautore di una linea sull'Ucraina che «non può cambiare, perché il Pd tutto l'ha sostenuta fin dall'inizio», e che aveva assicurato al partito un protagonismo «turbo-atlantista», in collegamento diretto con Washington. Ora però le cose si sono complicate, visto che la politica di Elly Schlein non appare ancora nella sua chiarezza, specie nello scenario mondiale: dato chefaceva parte della «cordata Bonaccini», girano già voci sulle «intenzioni» di alcuni componenti del nuovo gruppo ...

