Nel nuovo disco di Morandi sono 5 le tracce firmate da Lorenzo Cherubini, tra cui la title track, cantata insieme. Intanto l'eterno ragazzo della musica italiana si prepara per il ritorno in tour nei palasport. Insomma, anche dopo Sanremo l'effetto Morandi continua. Tutti lo vogliono. E lui, quando vede l'opportunità di mettersi in gioco e di divertirsi, c'è. Eccome se c'è (Di venerdì 3 marzo 2023) È uscito oggi, venerdì 3 marzo, il nuovo disco di Gianni Morandi. Si chiama Evviva! ed è un progetto che racconta il rapporto tra l'eterno ragazzo di Monghidoro e l'amico Lorenzo Jovanotti. Gianni Morandi, vita e carriera guarda le foto

