NBA, LeBron James rischia di saltare il resto della regular season (Di venerdì 3 marzo 2023) L'infortunio di LeBron James sta mettendo in apprensione i Los Angeles Lakers. In questo senso, il giocatore ha riportato un problema al piede durante la gara di domenica scorsa contro i Dallas Mavericks, in una rimonta davvero clamorosa. Dopo le prime notizie, il nativo di Akron si è sottoposto ad una risonanza magnetica più approfondita ... TAG24.

Basket: Nba, LeBron James, scongiurato il rischio operazione. Ma asso Lakers fuori almeno altre tre settimane