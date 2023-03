Naufragio migranti | De Luca | “E’ un dovere salvare le vite”

Leggi su anteprima24

"Di fronte a povere persone che muoiono si ha il, prima di ogni altra cosa, dilein pericolo". Così il governatore della Campania, Vincenzo De, nel corso della sua diretta Facebook, in merito alla tragedia di Cutro. Poi, fa quella che definisce una "considerazione amara, perché è sempre bene ricordare le differenze tra le parole e i fatti". "C'è stato qualcuno che per anni in Italia per affrontare il problema voleva il blocco navale – spiega – che belle parole, che immagine di durezza, di autorità, che grande capacità di risolvere in maniera semplice i problemi. E adesso? E adesso che chi voleva fare il blocco navale governa il paese cosa succede? Perchè non lo fa? Erano cose vergognosamente demagogiche prima, ed oggi credo che sia bene almeno per un attimo ricordare ...