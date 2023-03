Naufragio migranti Crotone, proseguono ricerche dispersi (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi del Naufragio di domenica mattina davanti alle coste di Steccato di Cutro nel Crotonese. Al momento sono 68 le vittime accertate, una decina delle quali ancora senza identità. La Procura di Crotone ha aperto un fascicolo sul Naufragio, al momento contro ignoti. La delega è stata data dal procuratore Giuseppe Capoccia ai Carabinieri che stanno raccogliendo del materiale sul ‘buco’ di almeno sei ore, tra le 22.30 di sabato 25 febbraio, quando l’aereo di Frontex ha emesso il dispaccio con cui segnalava la presenza di una imbarcazione nello Ionio per ora non è stata ipotizzata alcuna ipotesi di reato ma si cerca di fare luce su eventuali omissioni di soccorso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) –senza sosta ledeideldi domenica mattina davanti alle coste di Steccato di Cutro nelse. Al momento sono 68 le vittime accertate, una decina delle quali ancora senza identità. La Procura diha aperto un fascicolo sul, al momento contro ignoti. La delega è stata data dal procuratore Giuseppe Capoccia ai Carabinieri che stanno raccogliendo del materiale sul ‘buco’ di almeno sei ore, tra le 22.30 di sabato 25 febbraio, quando l’aereo di Frontex ha emesso il dispaccio con cui segnalava la presenza di una imbarcazione nello Ionio per ora non è stata ipotizzata alcuna ipotesi di reato ma si cerca di fare luce su eventuali omissioni di soccorso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

