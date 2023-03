Naufragio in Calabria: governo difende la Guardia Costiera. Ancora disperse fra 27 e 47 persone (Di venerdì 3 marzo 2023) Attraverso il vice ministro delle infrastrutture, Edoardo Rixi, il governo difende l'intervento della Guardia Costiera nel Crotonese. Intanto, come emerso nella riunione del Centro coordinamento so ccorsi, in Prefettura, sarebbero tra 27 e 47 le persone Ancora disperse nel tragico Naufragio avvenuto domenica 26 febbraio 2023 a Steccato di Cutro. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 3 marzo 2023) Attraverso il vice ministro delle infrastrutture, Edoardo Rixi, ill'intervento dellanel Crotonese. Intanto, come emerso nella riunione del Centro coordinamento so ccorsi, in Prefettura, sarebbero tra 27 e 47 lenel tragicoavvenuto domenica 26 febbraio 2023 a Steccato di Cutro. L'articolo proviene da Firenze Post.

