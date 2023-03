Naufragio | Fico M5s | ' Inaccettabile la reazione del governo | non daremo tregua a Piantedosi'

(Di venerdì 3 marzo 2023) Roberto, esponente del M5s ed ex presidente della Camera, in un'intervista a La Repubblica ha parlato della recente strage di migranti al largo di Cutro, in Calabria. Un disastro che molto ...

è indignato dal "modo inaccettabile con cui ha reagito il governo" e "dalle parole del ministro Piantedosi" spiega. Ecco perché "non daremo tregua sulla ricerca delle responsabilità. Ascolteremo ...... senza più infingimenti e foglie di.

Naufragio di Cutro, Fico (M5s): "Le parole del ministro dell'Interno identificano una visione della società aberrante. Non gli daremo tregua".