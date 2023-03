Naufragio di Cutro, il tweet indegno di Vittorio Feltri: “Partire è un po’ morire. State a casa vostra” (Di venerdì 3 marzo 2023) “Agli extracomunitari ricordo un vecchio detto italiano: Partire è un po’ morire. State a casa vostra”, così il direttore editoriale di Libero Vittorio Feltri su Twitter. Il riferimento è alla tragedia del Naufragio di Cutro e ha suscitato moltissime polemiche. Feltri è stato eletto di recente al consiglio della Regione Lombardia, in quota Fratelli d’Italia. Agli extracomunitari ricordo un vecchio detto italiano: Partire è un po’ morire. State a casa vostra — Vittorio Feltri (@vFeltri) March 1, 2023 I follower hanno attaccato Feltri e taggato anche l’account di ... Leggi su tpi (Di venerdì 3 marzo 2023) “Agli extracomunitari ricordo un vecchio detto italiano:è un po’”, così il direttore editoriale di Liberosu Twitter. Il riferimento è alla tragedia deldie ha suscitato moltissime polemiche.è stato eletto di recente al consiglio della Regione Lombardia, in quota Fratelli d’Italia. Agli extracomunitari ricordo un vecchio detto italiano:è un po’(@v) March 1, 2023 I follower hanno attaccatoe taggato anche l’account di ...

