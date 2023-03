Naufragio di Crotone, la catena degli errori: la Guardia Costiera nel mirino (Di venerdì 3 marzo 2023) Si indaga sul messaggio alla Finanza dopo la richiesta di intervento: «Ora in mare non abbiamo nulla». Nella segnalazione di Frontex si parlava di un cellulare turco Leggi su lastampa (Di venerdì 3 marzo 2023) Si indaga sul messaggio alla Finanza dopo la richiesta di intervento: «Ora in mare non abbiamo nulla». Nella segnalazione di Frontex si parlava di un cellulare turco

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : #Crotone: Il Presidente #Mattarella ha reso omaggio alle vittime del naufragio avvenuto sulle coste di Steccato di… - ultimora_pol : Crotone, la segretaria del #PD Elly #Schlein rende omaggio alle vittime del naufragio e incontra una giovane donna… - GiovaQuez : Il presidente #Mattarella è arrivato Crotone e si è recato all'ospedale per incontrare i superstiti del naufragio.… - fabgaleanoreal : RT @gditom: “Quando chiudo gli occhi, mi viene in mente sempre quel bambino... Non ero pronto a questa cosa, ero andato un po' in panico...… - FabioJack73 : RT @PerezSilvina: Aveva 27 anni ed è fra le vittime del naufragio dei migranti davanti alla costa crotonese. Shahida Raza era una calciatri… -