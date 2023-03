Naufragio di Crotone | la catena degli errori | la Guardia Costiera nel mirino

(Di venerdì 3 marzo 2023) Si indaga sul messaggio alla Finanza dopo la richiesta di intervento: «Ora in mare non abbiamo nulla». Nella segnalazione di Frontex si parlava di un cellulare turco

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : #Crotone: Il Presidente #Mattarella ha reso omaggio alle vittime del naufragio avvenuto sulle coste di Steccato di… - stanzaselvaggia : Ester Mieli, senatrice di Fratelli d’Italia, ritiene che Elly Schlein, andata a Crotone per rendere omaggio alle vi… - localteamtv : Mattarella a Crotone, un'abitante: 'devono essere aiutati tutti, stranieri e non stranieri' #sergiomattarella… - Be19995355Maria : RT @Avvenire_Nei: #Naufragio di #Crotone ?Ad alcuni potrà sembrare un dettaglio ma significa tanto. Ne ragiona con noi lo scrittore Ferdina… - valtaro : #Naufragio a Crotone, Di Cesare: 'Parole di Piantedosi indegne di un ministro' -

La procura di, guidata da Giuseppe Capoccia , ha aperto un fascicolo sul, e oltre ad aver già individuato alcuni scafisti, ha anche acquisito le comunicazioni tra le autorità per ...L'idea è di un prete, don Francesco Loprete della diocesi di. All'indomani delcostato la vita ad almeno 68 persone, almeno quelle accertate. il parroco è andato con la sua ......aperta per fare luce sulla macchina dei soccorsi nelle ore che hanno preceduto ilcostato ... Intanto sono ore frenetiche per i Carabinieri diche hanno avuto la delega dalla Procura di ...

Chi sono le persone morte sulla spiaggia di Crotone Internazionale

Proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi del naufragio di domenica mattina davanti alle coste di Steccato di Cutro nel crotonese. Al momento sono 68 le vittime accertate, una… Leggi ...Sono le parole del direttore del Secolo d’Italia Italo Bocchino che, durante un suo intervento nella trasmissione Piazzapulita andata in onda giovedì 2 marzo su La7, ha indicato i tre principali ...