Naufragio Cutro, in Pakistan la famiglia piange Shahida Raza (Di venerdì 3 marzo 2023) In patria era una campionessa di hockey, è scomparsa al largo di Crotone. A Quetta in Pakistan la famiglia piange Shahida Raza, sarebbe una delle vittime del Naufragio di Cutro. Aveva giocato nella ...

Iran e flussi dalla rotta turca verso l'Italia: intervista all'analista geopolitico Nima Baheli La notizia del naufragio di Cutro ha avuto spazio sui media iraniani NB : 'E' stata coperta dai canali satellitari, hanno parlato della tragedia, spiegando che avevano perso la vita anche cittadini ... Naufragio Cutro, in Pakistan la famiglia piange Shahida Raza In patria era una campionessa di hockey, è scomparsa al largo di Crotone. A Quetta in Pakistan la famiglia piange Shahida Raza, sarebbe una delle vittime del naufragio di Cutro. Aveva giocato nella nazionale femminile pachistana dal 2012 al 2013. Poi sposata e divorziata, l'anno scorso aveva lasciato Quetta e la sua famiglia d'origine per spostarsi in ... Migranti, 211 naufraghi soccorsi a Lampedusa dalla Guardia Costiera Individuato il presunto scafista approfondimento Naufragio Crotone, procura indaga su mancati ... sulla spiaggia di Steccato di Cutro, Crotone, a bilancio ancora aperto, sono stati trovati oltre 60 ...