Naufragio Cutro, in Pakistan la famiglia piange Shahida Raza (Di venerdì 3 marzo 2023) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 3 marzo 2023) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : #Crotone: Il Presidente #Mattarella ha reso omaggio alle vittime del naufragio avvenuto sulle coste di Steccato di… - TizianaFerrario : Grazie Presidente!hanno gridato i crotonesi al presidente #Mattarella in visita ai sopravvissuti e in preghiera dav… - fanpage : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rende omaggio alle vittime del naufragio avvenuto al largo delle… - fcolarieti : A Cutro i dispersi potrebbero essere ancora oltre 40. Le ricerche proseguono ad oltranza. Conte: 'Devono spiegare p… - GerriLiu5 : RT @serenel14278447: Cutro, Vincenzo il pescatore-soccorritore: «Non dormo più, ho in mente quei bambini presi in braccio» -

Naufragio migranti, ecco la relazione della Guardia costiera ma i due carabinieri che arrivano a Steccato di Cutro vedono solo decine di cadaveri galleggiare tra le onde alte e qualche migrante che vaga sulla spiaggia piangendo. Il resto è storia. Naufragio Crotone, governo difende la Guardia Costiera ... proseguono ricerche dispersi Naufragio migranti, errori e versioni diverse: la guerra sotterranea "...cosa è accaduto quella notte tra il 25 e il 16 febbraio davanti alle coste di Steccato di Cutro (... Il naufragio disegnato dai superstiti Eccolo, il naufragio raccontato da un disegno fatto da uno dei superstiti, ospiti del Cara di Isola ...quello che è accaduto la notte tra il 25 e il 26 febbraio davanti alle coste di Steccato di Cutro (... ma i due carabinieri che arrivano a Steccato divedono solo decine di cadaveri galleggiare tra le onde alte e qualche migrante che vaga sulla spiaggia piangendo. Il resto è storia.... proseguono ricerche dispersimigranti, errori e versioni diverse: la guerra sotterranea "...cosa è accaduto quella notte tra il 25 e il 16 febbraio davanti alle coste di Steccato di(...Eccolo, ilraccontato da un disegno fatto da uno dei superstiti, ospiti del Cara di Isola ...quello che è accaduto la notte tra il 25 e il 26 febbraio davanti alle coste di Steccato di(... Il naufragio di Cutro, parte l'inchiesta sui ritardi nei soccorsi Avvenire Naufragio nel Crotonese, il governo pagherà i costi per l’espatrio delle salme Dei 68 corpi finora recuperati in mare dopo il naufragio di domenica scorsa nel Crotonese, la polizia scientifica ne ha identificato fino ad ora 56 ... naufragio Migranti: ultimo saluto di sopravvissuti e parenti nella camera ardente CROTONE - Un ultimo momento di preghiera e raccoglimento davanti alla bare dei cari deceduti nel naufragio di domenica 26 febbraio. E' quello concesso ai sopravvissuti ed ai parenti delle vittime in c ... Dei 68 corpi finora recuperati in mare dopo il naufragio di domenica scorsa nel Crotonese, la polizia scientifica ne ha identificato fino ad ora 56 ...CROTONE - Un ultimo momento di preghiera e raccoglimento davanti alla bare dei cari deceduti nel naufragio di domenica 26 febbraio. E' quello concesso ai sopravvissuti ed ai parenti delle vittime in c ...