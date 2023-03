Naufragio Cutro, i dispersi potrebbero essere oltre 40 (Di venerdì 3 marzo 2023) Sono ancora tra 27 e 47 i migranti che risultano dispersi del Naufragio avvenuto domenica a Steccato di Cutro. Il dato, che si somma alle 67 vittime accertate finora, è stato reso noto durane l’ultima riunione del Centro coordinamento soccorsi aperto in Prefettura a Crotone. Si tratta, tuttavia, di stime fornite dalle forze dell’ordine. I dispersi del Naufragio di Cutro potrebbero essere tra 27 e 47. Le ricerche proseguiranno ad oltranza per tutto il fine settimana Le ricerche, fanno sapere dallo stesso Centro di coordinamento dei soccorsi, proseguiranno ad oltranza per tutto il fine settimana con mezzi aerei, navali, nucleo di sommozzatori e con il personale a terra di Guardia costiera, Questura, carabinieri, Guardia di finanza, Vigili del fuoco e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 3 marzo 2023) Sono ancora tra 27 e 47 i migranti che risultanodelavvenuto domenica a Steccato di. Il dato, che si somma alle 67 vittime accertate finora, è stato reso noto durane l’ultima riunione del Centro coordinamento soccorsi aperto in Prefettura a Crotone. Si tratta, tuttavia, di stime fornite dalle forze dell’ordine. Idelditra 27 e 47. Le ricerche proseguiranno ad oltranza per tutto il fine settimana Le ricerche, fanno sapere dallo stesso Centro di coordinamento dei soccorsi, proseguiranno ad oltranza per tutto il fine settimana con mezzi aerei, navali, nucleo di sommozzatori e con il personale a terra di Guardia costiera, Questura, carabinieri, Guardia di finanza, Vigili del fuoco e ...

Quirinale : #Crotone: Il Presidente #Mattarella ha reso omaggio alle vittime del naufragio avvenuto sulle coste di Steccato di… - TizianaFerrario : Grazie Presidente!hanno gridato i crotonesi al presidente #Mattarella in visita ai sopravvissuti e in preghiera dav… - fanpage : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rende omaggio alle vittime del naufragio avvenuto al largo delle…