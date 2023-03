Naufragio Crotone, l’inchiesta sui soccorsi: i carabinieri acquisiscono relazioni di servizio e protocolli da Finanza e Guardia Costiera (Di venerdì 3 marzo 2023) relazioni di servizio, ma anche protocolli e altri documenti. I carabinieri di Crotone hanno cominciato a raccogliere le carte da inviare alla Procura, che giovedì ha aperto un secondo filone di indagine sul Naufragio che è costato la vita ad almeno 68 persone: i magistrati vogliono capire se ci siano state falle nei soccorsi al barcone che nella notte tra sabato 25 e domenica 26 febbraio è naufragato di fronte alla spiaggia di Steccato di Cutro, sulla Costa ionica. Al momento il fascicolo è contro ignoti e senza ipotesi di reato. E’ molto probabile però che, nel caso si dovesse arrivare a responsabilità penali, i reati contestati potrebbero essere omissioni di soccorso e disastro colposo. La delega è stata data dal Procuratore Giuseppe Capoccia ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023)di, ma anchee altri documenti. Idihanno cominciato a raccogliere le carte da inviare alla Procura, che giovedì ha aperto un secondo filone di indagine sulche è costato la vita ad almeno 68 persone: i magistrati vogliono capire se ci siano state falle neial barcone che nella notte tra sabato 25 e domenica 26 febbraio è naufragato di fronte alla spiaggia di Steccato di Cutro, sulla Costa ionica. Al momento il fascicolo è contro ignoti e senza ipotesi di reato. E’ molto probabile però che, nel caso si dovesse arrivare a responsabilità penali, i reati contestati potrebbero essere omissioni di soccorso e disastro colposo. La delega è stata data dal Procuratore Giuseppe Capoccia ai ...

