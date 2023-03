Naufragio Crotone, la procura indaga sui mancati soccorsi ai migranti (Di venerdì 3 marzo 2023) Proseguono le indagini sul Naufragio di migranti a Steccato di Cutro, in cui hanno perso la vita almeno 68 persone. La procura di Crotone indaga sui mancati soccorsi al barcone e sul rimpallo di responsabilità tra Guardia Costiera, Guardia di Finanza e Frontex, che ha coinvolto anche i ministri dell'Interno Piantedosi e dei Trasporti Salvini. Gli accertamenti sono delegati ai Carabinieri. Chiesti i documenti relativi all'attività delle unità intervenute nella notte di domenica. Intanto ieri, a Crotone, si è tenuta la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che si è recato prima all’ospedale, per un incontro con i feriti, e poi alla camera ardente per rendere omaggio alle vittime della strage e per parlare con i loro famigliari, a cui ha ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 3 marzo 2023) Proseguono le indagini suldia Steccato di Cutro, in cui hanno perso la vita almeno 68 persone. Ladisuial barcone e sul rimpallo di responsabilità tra Guardia Costiera, Guardia di Finanza e Frontex, che ha coinvolto anche i ministri dell'Interno Piantedosi e dei Trasporti Salvini. Gli accertamenti sono delegati ai Carabinieri. Chiesti i documenti relativi all'attività delle unità intervenute nella notte di domenica. Intanto ieri, a, si è tenuta la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che si è recato prima all’ospedale, per un incontro con i feriti, e poi alla camera ardente per rendere omaggio alle vittime della strage e per parlare con i loro famigliari, a cui ha ...

