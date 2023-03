Naufragio Crotone: dubbi sui soccorsi. Rixi: “Nessuno tocchi la Guardia Costiera” (Di venerdì 3 marzo 2023) Non si placano le polemiche sui soccorsi, a cinque giorni dalla tragedia di Steccato di Cutro, dove molti migranti hanno perso la vita in un Naufragio. Il numero delle vittime è salito a 68. L’ultimo cadavere appartiene a un uomo di 30 anni, ma si continua a cercare. I punti da chiarire sui soccorsi Dopo L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Non si placano le polemiche sui, a cinque giorni dalla tragedia di Steccato di Cutro, dove molti migranti hanno perso la vita in un. Il numero delle vittime è salito a 68. L’ultimo cadavere appartiene a un uomo di 30 anni, ma si continua a cercare. I punti da chiarire suiDopo L'articolo proviene da Inews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : #Crotone: Il Presidente #Mattarella ha reso omaggio alle vittime del naufragio avvenuto sulle coste di Steccato di… - stanzaselvaggia : Ester Mieli, senatrice di Fratelli d’Italia, ritiene che Elly Schlein, andata a Crotone per rendere omaggio alle vi… - GiovaQuez : Il presidente #Mattarella è arrivato Crotone e si è recato all'ospedale per incontrare i superstiti del naufragio.… - 7lo66 : RT @kaganovich_77: Hai regalato le autostrade ai privati. Stai zitto, pirla. - vuja_bosco : RT @gditom: “Quando chiudo gli occhi, mi viene in mente sempre quel bambino... Non ero pronto a questa cosa, ero andato un po' in panico...… -