Napoli: via Caracciolo e piazza Sannazaro, sulle strade-killer arrivano i dossi (Di venerdì 3 marzo 2023) arrivano i dossi sulle strade killer. Il progetto dell?amministrazione comunale - dopo una campagna portata avanti da Il Mattino - nasce dall?esigenza di mitigare il rischio di incidenti... Leggi su ilmattino (Di venerdì 3 marzo 2023). Il progetto dell?amministrazione comunale - dopo una campagna portata avanti da Il Mattino - nasce dall?esigenza di mitigare il rischio di incidenti...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antonio_race : @marcellocorbo Oggi del Napoli di Sarri non c'è nemmeno il magazziniere forse ... tutti sono andati via ... I merit… - christianefaivr : In due chiese di Napoli le grandi installazioni in corallo di Jan Fabre - LucianoCesarett : RT @dessere88fenice: ?? Napoli istituito uno sportello medico legale per tutte le persone che risultano danneggiate dal vaccino Covid 19scr… - asr1927______ : @4n1mo51t1som1n4 @Lorenzo87684101 @LAROMA24 @augustociardi75 Sono d'accordo con te, l'esempio sono Spalletti a Napo… - Michela_Russ0 : RT @inforcampania: NAPOLI - INCENDIO AL MASCHIO ANGIOINO, DOCUMENTI IN FUMO. FORZATI UFFICI SOVRAINTENDENZA A PALAZZO REALE -