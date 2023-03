Napoli, uomo freddato a colpi di pistola in strada nel quartiere di Pianura: è il secondo agguato in due giorni (Di venerdì 3 marzo 2023) Omicidio Pianura oggi. Alle 8.30 di questa mattina a Pianura, periferia occidentale di Napoli, un uomo è stato freddato a colpi di pistola in strada. Antonio Esposito era già noto alle forze dell’ordine in quanto ritenuto dagli inquirenti vicino al clan Vigilia. Quando i sanitari sono intervenuti sul luogo dell’agguato per l’uomo non c’era più ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Omicidiooggi. Alle 8.30 di questa mattina a, periferia occidentale di, unè statodiin. Antonio Esposito era già noto alle forze dell’ordine in quanto ritenuto dagli inquirenti vicino al clan Vigilia. Quando i sanitari sono intervenuti sul luogo dell’per l’non c’era più ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : In un elenco di ex calciatori da invitare all'eventuale festa scudetto di @sscnapoli, @GhoulamFaouzi dovrebbe esser… - Yogaolic : RT @infoitinterno: Omicidio a Napoli oggi, uomo ucciso in strada a colpi di pistola - infoitinterno : Omicidio a Napoli oggi, uomo ucciso in strada a colpi di pistola - infoitinterno : Omicidio a Napoli, uomo ucciso in strada a Pianura - BinaryOptionEU : RT 'Napoli, omicidio a Pianura: uomo ucciso in strada. -