Napoli, Spalletti ufficializza i convocati: due assenti contro la Lazio (Di venerdì 3 marzo 2023) Saranno due gli assenti del Napoli per la sfida di questa sera contro la Lazio. L'allenatore Luciano Spalletti ha stilato l'elenco dei convocati. Non ci sono Mario Rui e Raspadori . Il primo è stato ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 3 marzo 2023) Saranno due glidelper la sfida di questa serala. L'allenatore Lucianoha stilato l'elenco dei. Non ci sono Mario Rui e Raspadori . Il primo è stato ...

Saranno due gli assenti del Napoli per la sfida di questa sera contro la Lazio. L'allenatore Luciano Spalletti ha stilato l'elenco dei convocati. Non ci sono Mario Rui e Raspadori. Il primo è stato squalificato per due turni...