Napoli, solo due superstiti del triennio con Sarri: dove sono tutti gli altri (Di venerdì 3 marzo 2023) Sembra passata una vita e invece sono appena cinque gli anni di distanza dal Napoli di Sarri che sfiorò lo scudetto e quello di Spalletti che al titolo si sta avvicinando. Della rosa attuale gli unici ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 3 marzo 2023) Sembra passata una vita e inveceappena cinque gli anni di distanza daldiche sfiorò lo scudetto e quello di Spalletti che al titolo si sta avvicinando. Della rosa attuale gli unici ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GhoulamFaouzi : @DanieleBibo @annatrieste @sscnapoli ?????? Forza Napoli sempre. Purtroppo non sai cosa è amare una città come il Nap… - pisto_gol : Il #Napoli è una formidabile orchestra, nella quale i solisti entrano sempre a tempo per concludere il movimento. È… - thetrueshade : Ogni volta che vedo giocare il Napoli penso a come abbiamo fatto a prenderne cinque. Nel senso, solo cinque. - WarmenBent : Che faccia da infame #Patric, l'ha fatto apposta ad andare con la spalla sul volto di #Osimhen, proprio dove si fec… - rep_napoli : Napoli, il Consiglio comunale si 'blinda': potranno entrare solo gli autorizzati, compreso i giornalisti [di Antoni… -