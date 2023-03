Napoli | muore a 58 anni Gabriella Fabbrocini | docente di dermatologia della Federico II

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... siamorbid : RT @OsservaMy: È successo di nuovo. Diana 26 anni, esce dall’Università Federico II di Napoli, senza dire nulla a nessuno. Sale su per il m… - _seaswaves_ : RT @OsservaMy: È successo di nuovo. Diana 26 anni, esce dall’Università Federico II di Napoli, senza dire nulla a nessuno. Sale su per il m… - xjustinmysmile : RT @OsservaMy: È successo di nuovo. Diana 26 anni, esce dall’Università Federico II di Napoli, senza dire nulla a nessuno. Sale su per il m… - alessiadaniele8 : RT @OsservaMy: È successo di nuovo. Diana 26 anni, esce dall’Università Federico II di Napoli, senza dire nulla a nessuno. Sale su per il m… - SottonaperTXT : RT @OsservaMy: È successo di nuovo. Diana 26 anni, esce dall’Università Federico II di Napoli, senza dire nulla a nessuno. Sale su per il m… -

Leggi anche Agguato a Ponticelli, killer in azione al distributore: vittima tenta la fuga ma... il figlio del boss gira percon il giubbotto antiproiettile Le indagini sono affidate ai ......docente di dermatologia e direttore della scuola di specializzazione della Federico II di. ... Gabriella Fabbrocini,a 58 anni Addio a Gabriella Fabbrocini, stroncata da un brutto male. La ...... 58 anni, anche lui già noto alle forze dell'ordine e residente a Casalnuovo di. Erano le 16:... Leggi anche Agguato a Ponticelli, killer in azione al distributore: vittima tenta la fuga ma...

Investito da treno della metropolitana, 24enne morto a Napoli Agenzia ANSA

È scomparsa a 58 anni la professoressa Gabriella Fabbrocini , Direttore dell’Unità Operativa Complessa Dermatologia Clinica dell’ Azienda Ospedaliera ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...