Napoli, Meret: «Vi svelo qual è il segreto della nostra forza» (Di venerdì 3 marzo 2023) Alex Meret, portiere del Napoli, è intervenuto nel pre-partita della sfida contro la Lazio: ecco le sue dichiarazioni Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato a Dazn prima della sfida contro la Lazio. LE PAROLE- «Il segreto è lavorare di squadra in ogni reparto, dalla difesa all’attacco. Tutti aiutano tutti quando un compagno è in difficoltà. Questo ci sta facendo fare bene soprattutto a livello difensivo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Alex, portiere del, è intervenuto nel pre-partitasfida contro la Lazio: ecco le sue dichiarazioni Alex, portiere del, ha parlato a Dazn primasfida contro la Lazio. LE PAROLE- «Ilè lavorare di squadra in ogni reparto, dalla difesa all’attacco. Tutti aiutano tutti quando un compagno è in difficoltà. Questo ci sta facendo fare bene soprattutto a livello difensivo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #NapoliLazio, Alex #Meret svela i segreti degli azzurri - FrancoMater2 : @DAZN_IT Volete a tutti i costi accostare questo Napoli di CANNIBALI a quello di #Sarri ?? Cancellate per favore!… - Spazio_Napoli : Meret a Dazn: “Vi svelo il segreto della nostra fase difensiva” - MarekNapoli : RT @napolimagazine: TWEET SSCN - Serie A, Napoli pronto per il match contro la Lazio, focus su Alex Meret - MarekNapoli : RT @napolimagazine: DAZN - Napoli, Meret: 'Lo spirito di squadra è il segreto per far bene anche in fase difensiva' -