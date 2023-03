Napoli | l' ex sottosegretario Cosentino assolto in Cassazione

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 3 marzo 2023) La Corte diha rigettato il ricorso della Procura generale di, confermando l'assoluzione per l'exall'Economia, Nicola, nel processo cosiddetto "Il Principe e la scheda ballerina", in cui l'ex coordinatore campano di Forza Italia era accusato del reato di tentato impiego di capitali illeciti con l'aggravante mafiosa, in relazione alla costruzione a Casal di Principe (Caserta) di un centro commerciale voluto dal clan dei Casalesi, ma mai edificato.