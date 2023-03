Napoli Lazio | Spalletti scioglie i dubbi | scelto l’11 per battere Sarri

(Di venerdì 3 marzo 2023) La 25a giornata di Serie A si apre allo Stadio Maradona:sarà il big match di questo weekend. Gli azzurri arrivano alla sfida di questa sera con i favori del pronostico, per continuare a vincere e tenere salda la testa della classifica. I biancocelesti, invece, vogliono interrompere la striscia positiva dele restare attaccati al treno Champions League. La partita di questa sera è una sfida al passato, per il. Sfida a quelche aveva sfiorato lo Scudetto che, invece, quest’anno sembra essere a pochi passi.OsimhenLe probabili formazioni diLucianonon vuole cali di tensione in una gara tanto decisiva, nonostante il vantaggio dalla seconda. Anche in conferenza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++False fatture: assolti il presidente del #Napoli, Aurelio #DeLaurentiis, il presidente della #Lazio, Claudio… - sscnapoli : ??? #NapoliLazio sarà diretta dall’arbitro Pairetto di Torino. - sscnapoli : ??? #NapoliLazio, la società invita tutti i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo. Tornelli aperti dalle o… - storiainter : Il Calcio in TV oggi 3 marzo 2023 Al-Nassr riyadh-Al Batin (ore 18:30 SI solo calcio) Borussia Dortmund-Lipsia (or… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Scudetto alla miglior difesa? Alcuni dati smentiscono questa tesi, riguardano anche il Napoli, la Lazio, Spa… -

Allail compito di tenere vivo il torneo, anche se a questoè diventato difficile non solo fare gol (Meret è imbattuto da 465 minuti e vanta 6 clean sheet su 9 gare di A del 2023, ...Commenta per primo Gli ultimi precedenti tra, in campo oggi per la venticinquesima giornata di campionato in Serie A .Commenta per primo Sguardo proiettato al 25º turno di Serie A, le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi sono dedicate a- stasera alle 20.45 - ma non solo. A tenere banco è anche il caso Juve con il Corriere dello Sport che gli dedica il taglio alto: ' Vi sveliamo i 9 motivi principali per cancellare il -...

Napoli-Lazio: le probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in tv Fantacalcio ®

Gli azzurri di Luciano Spalletti ospitano i biancocelesti del grande ex Maurizio Sarri nell'anticipo della 25ª giornata del campionato di Serie A ...Gli schemi e le vie per il gol del big match al Maradona: Sarri non ha ancora raggiunto la sintesi perfetta tra gioco e risultati, Spalletti sì ...