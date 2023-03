Napoli-Lazio, scatta la squalifica per Marusic: ammonito, era diffidato (Di venerdì 3 marzo 2023) Ammonizione pesante per Adam Marusic nel recupero di Napoli-Lazio 0-1, big match della venticinquesima giornata della Serie A 2022/2023. Il giocatore montenegrino infatti era in diffida, per lui quindi scatta la squalifica. Ciò significa che Sarri non avrà Marusic a disposizione nel prossimo turno di campionato, quando la Lazio farà visita al Bologna. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 3 marzo 2023) Ammonizione pesante per Adamnel recupero di0-1, big match della venticinquesima giornata della Serie A 2022/2023. Il giocatore montenegrino infatti era in diffida, per lui quindila. Ciò significa che Sarri non avràa disposizione nel prossimo turno di campionato, quando lafarà visita al Bologna. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++False fatture: assolti il presidente del #Napoli, Aurelio #DeLaurentiis, il presidente della #Lazio, Claudio… - pisto_gol : Il #Napoli cade per la 2^volta contro un’ottima #Lazio, che #Sarri ha disposto alla perfezione per neutralizzare il… - GoalItalia : Inter ? Milan ? Napoli ? Juventus ? Roma ? Fiorentina ? Lazio ? Sette squadre italiane agli ottavi di finale nelle… - OggiSportNotiz2 : Seconda sconfitta in campionato per @sscNapoli (dopo quella con l’Inter di inizio gennaio) La @ssLazio ha disputato… - popovicicrazia : Ma era proprio necessario che la Lazio vincesse, cioè in sta tonnara Champions del cazzo il Napoli un favore doveva… -