Napoli-Lazio | programma e telecronisti Dazn Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 3 marzo 2023) Ile isudi, match valido per la venticinquesima giornata di. Nuova serata di gloria per gli azzurri che vogliono continuare nel loro percorso trionfale verso lo scudetto, mentre i biancocelesti scendono in campo per vincere e confermarsi in zona Champions. Chi vincerà allo stadio Maradona? Si parte alle ore 20.45 di venerdì 3 marzo.sarà visibile sucon la telecronaca di Stefano Borghi e Andrea Stramaccioni. SportFace.