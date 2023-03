Napoli-Lazio | le probabili formazioni

(Di venerdì 3 marzo 2023) Questa sera in campo il primo anticipo della Serie A, al Maradona saràcontro. Ledi Spalletti e Sarri Questa sera in campo il primo anticipo della Serie A, al Maradona saràcontro. Ledi Spalletti e Sarri.(4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.Spalletti(4-3-3): Provedel, Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj, Milinkovic Savic, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri L'articolo proviene da Calcio News 24.

Serie A TIM - Nella giornata di ieri vi abbiamo proposto la conferenza stampa della vigilia di, con le parole dell'allenatore dei partenopei, Luciano Spalletti , direttamente dall' SSC- Konami Training Center di Castel Volturno. E proprio in apertura, Luciano ...ROMA - Se i bambini di, per festeggiare il Carnevale, hanno indossato la maschera di Osimhen, nei salotti del calcio ... Segnando anche stasera alla, come sottolinea Opta, diventerebbe il ...- Una novità necessaria, obbligatoria, perché squadra che stravince non si cambia: contro la, questa sera, scenderà in campo lo stessoche ha battuto l' Empoli con la presenza di Olivera a sinistra al posto dello squalificato Mario Rui che salterà anche la prossima contro l'...

Io e Sarri abbiamo alcune cose in comune, andiamo entrambi in tuta sulla panchina. Il possesso palla dà la possibilità di decidere in che… Leggi ...Il bomber nigeriano va in gol da otto incontri consecutivi: meglio di lui nella massima serie ha fatto solo l'ex Juventus che tra ottobre e dicembre 2005 si fermò a nove ...