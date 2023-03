Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali (Di venerdì 3 marzo 2023) La venticinquesima giornata di Serie A si apre con l’interessante scontro tra il Napoli e la Lazio. Il Napoli alla ricerca di punti per continuare la propria cavalcata. La Lazio invece per raggiungere un posto in Europa. Ecco di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio. Il Napoli di Luciano Spalletti arriva dalla vittoria contro l’Empoli per 2-0. Gli azzurri si trovano in solitaria al primo posto con 65 punti frutto di ventuno vittorie, due pareggi e una sola sconfitta (contro l’Inter per 1-0). Il Napoli vuole continuare questa striscia positiva di risultati per avvicinarsi all’obiettivo finale. Spalletti questa sera dovrà fare a meno di Raspadori infortunato. Mentre mancherà Mario Rui per squalifica. La ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 3 marzo 2023) La venticinquesima giornata di Serie A si apre con l’interessante scontro tra ile la. Ilalla ricerca di punti per continuare la propria cavalcata. Lainvece per raggiungere un posto in Europa. Ecco di seguito ledi. Ildi Luciano Spalletti arriva dalla vittoria contro l’Empoli per 2-0. Gli azzurri si trovano in solitaria al primo posto con 65 punti frutto di ventuno vittorie, due pareggi e una sola sconfitta (contro l’Inter per 1-0). Ilvuole continuare questa striscia positiva di risultati per avvicinarsi all’obiettivo finale. Spalletti questa sera dovrà fare a meno di Raspadori infortunato. Mentre mancherà Mario Rui per squalifica. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++False fatture: assolti il presidente del #Napoli, Aurelio #DeLaurentiis, il presidente della #Lazio, Claudio… - GoalItalia : Inter ? Milan ? Napoli ? Juventus ? Roma ? Fiorentina ? Lazio ? Sette squadre italiane agli ottavi di finale nelle… - Bonetti : ???? Italian teams with a clean sweep in Europe so far ?? UCL: Inter 1-0 Milan 1-0 Napoli 2-0 ?? Europa Juve 4-1 agg… - sportface2016 : #NapoliLazio, Edoardo #DeLaurentiis: 'Un piacere ritrovare #Sarri, è un grande amico' - NapoliCalcioNET : #NapoliLazio: dove vedere la #partita in tv e #diretta #streaming -