Napoli-Lazio: La MOVIOLA LIVE rivela la controversia in area, chiarimento su Di Lorenzo | Primapagina. (Di venerdì 3 marzo 2023) La Juventus ha vinto la sfida con la Sampdoria. Ma cos’è successo in Lazio-Napoli? Scopriamo insieme i momenti salienti della partita più attesa della settimana di campionato. Si è aperto il weekend con uno spettacolo di calcio emozionante e ricco di colpi di scena. Momento clou della partita è stato il cross di Kvaratskhelia, seguito dalle teste di Osimhen e Kim. Un tiro potente che sembrava destinato a spezzare la rete di Provedel. Invece, il palo e uno strano rimbalzo hanno salvato la Lazio e il mischione che è seguito. Ma c’è chi ha visto più di quello che c’era, chiedendo goal line technology oppure un rigore. Ma l’unica irregolarità è stata causata da Di Lorenzo, che ha toccato con il braccio. Ma la partita è stata caratterizzata anche da interventi troppo energici. Osimhen ha ricevuto un cartellino giallo per ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 3 marzo 2023) La Juventus ha vinto la sfida con la Sampdoria. Ma cos’è successo in? Scopriamo insieme i momenti salienti della partita più attesa della settimana di campionato. Si è aperto il weekend con uno spettacolo di calcio emozionante e ricco di colpi di scena. Momento clou della partita è stato il cross di Kvaratskhelia, seguito dalle teste di Osimhen e Kim. Un tiro potente che sembrava destinato a spezzare la rete di Provedel. Invece, il palo e uno strano rimbalzo hanno salvato lae il mischione che è seguito. Ma c’è chi ha visto più di quello che c’era, chiedendo goal line technology oppure un rigore. Ma l’unica irregolarità è stata causata da Di, che ha toccato con il braccio. Ma la partita è stata caratterizzata anche da interventi troppo energici. Osimhen ha ricevuto un cartellino giallo per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++False fatture: assolti il presidente del #Napoli, Aurelio #DeLaurentiis, il presidente della #Lazio, Claudio… - GoalItalia : Inter ? Milan ? Napoli ? Juventus ? Roma ? Fiorentina ? Lazio ? Sette squadre italiane agli ottavi di finale nelle… - Bonetti : ???? Italian teams with a clean sweep in Europe so far ?? UCL: Inter 1-0 Milan 1-0 Napoli 2-0 ?? Europa Juve 4-1 agg… - juanjav82324942 : A PUNTO DE TERMINAR NAPOLI 0 LAZIO 1 ???????????????????????????????? - planox09 : Lazio don nack Napoli oo....cheeeiiii -