Napoli-Lazio | formazioni Spalletti conferma i titolarissimi

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 3 marzo 2023) Ilha ufficializzato la formazione scelta dal suo allenatore, Luciano, per affrontare laallo stadio Diego Armando Maradona.si affida, come sempre, alla formazione “titolare”. Meret naturalmente è a presidio della porta, mentre in difesa lo squalificato Mario Rui è sostituito da Olivera, che giocherà in linea con Di Lorenzo, Rrahmani e Kim. Nessuna sorpresa nemmeno a centrocampo, doveschiera Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco, accanto a Osimhen e Kvaratskhelia, ci sarà Lozano, che ha vinto il consueto ballottaggio con Politano.: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, ...