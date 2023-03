Napoli-Lazio, Edoardo De Laurentiis: “Un piacere ritrovare Sarri. Nostri risultati un giusto premio” (Di venerdì 3 marzo 2023) “Eravamo già convinti di avere un gruppo competitivo per il vertice, i Nostri risultati sono un giusto premio per i Nostri grandi lavoratori. E’ un Napoli che non molla mai, siamo uniti tra società, squadra e tifosi”. Lo ha detto il vicepresidente del Napoli, Edoardo De Laurentiis, prima della sfida contro la Lazio allenata dall’ex Sarri: “Anche Sarri ha lasciato un grande segno qui da noi, sempre un piacere rincontrare un grande amico”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 3 marzo 2023) “Eravamo già convinti di avere un gruppo competitivo per il vertice, isono unper igrandi lavoratori. E’ unche non molla mai, siamo uniti tra società, squadra e tifosi”. Lo ha detto il vicepresidente delDe, prima della sfida contro laallenata dall’ex: “Ancheha lasciato un grande segno qui da noi, sempre unrincontrare un grande amico”. SportFace.

