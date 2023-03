Napoli-Lazio, al Maradona c’è anche una banda musicale insieme ai tifosi: “La capolista se ne va” (Di venerdì 3 marzo 2023) Euforia allo stadio Maradona di Napoli dove gli azzurri, +15 sulle inseguitrici e a un passo dallo scudetto, sfidano la Lazio del grande ex Sarri. I tifosi sono scatenati e sognano il trionfo, e così cominciano a cantare l’ormai consueta “La capolista se ne va”, ma con una novità: come testimoniano diversi video pubblicati dai tifosi, spunta persino la banda musicale ad accompagnare la tifoseria azzurra. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 3 marzo 2023) Euforia allo stadiodidove gli azzurri, +15 sulle inseguitrici e a un passo dallo scudetto, sfidano ladel grande ex Sarri. Isono scatenati e sognano il trionfo, e così cominciano a cantare l’ormai consueta “Lase ne va”, ma con una novità: come testimoniano diversi video pubblicati dai, spunta persino laad accompagnare la tifoseria azzurra. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++False fatture: assolti il presidente del #Napoli, Aurelio #DeLaurentiis, il presidente della #Lazio, Claudio… - GoalItalia : Inter ? Milan ? Napoli ? Juventus ? Roma ? Fiorentina ? Lazio ? Sette squadre italiane agli ottavi di finale nelle… - Bonetti : ???? Italian teams with a clean sweep in Europe so far ?? UCL: Inter 1-0 Milan 1-0 Napoli 2-0 ?? Europa Juve 4-1 agg… - IoNascoQui : Cominciata Napoli - Lazio - unaltraodissea : Venerdi sera, Napoli-Lazio -