Napoli-Lazio 0-1: Sarri fa lo sgambetto, Osimhen e company si fermano alla traversa ma il pubblico vince sempre (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli-Lazio 0-1: Sarri fa lo sgambetto a Spalletti ed alla sua ex squadra. Gli azzurri incassano la prima sconfitta stagionale al Maradona, la seconda in campionato dopo quella maturata ad inizio 2023 contro l’Inter. Si ferma il Napoli, reduce da otto vittorie consecutive dopo il primo stop di San Siro. Si ferma Victor Osimhen, capocannoniere della Serie A e reduce anche lui da una striscia molto positiva di dieci reti di fila nelle precedenti otto partite. L’attaccante nigeriano ci è andato solo vicino al gol, complice una traversa centrata al 76?, dieci minuti dopo il gran gol di Vecino che ha deciso il match, su assist involontario di Kvaratskhelia. Si ferma il Napoli capolista, che conserva comunque ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto0-1:fa loa Spalletti edsua ex squadra. Gli azzurri incassano la prima sconfitta stagionale al Maradona, la seconda in campionato dopo quella maturata ad inizio 2023 contro l’Inter. Si ferma il, reduce da otto vittorie consecutive dopo il primo stop di San Siro. Si ferma Victor, capocannoniere della Serie A e reduce anche lui da una striscia molto positiva di dieci reti di fila nelle precedenti otto partite. L’attaccante nigeriano ci è andato solo vicino al gol, complice unacentrata al 76?, dieci minuti dopo il gran gol di Vecino che ha deciso il match, su assist involontario di Kvaratskhelia. Si ferma ilcapolista, che conserva comunque ...

