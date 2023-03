Napoli-Lazio 0-1 le pagelle e il tabellino | Vecino rallenta la corsa degli azzurri

(Di venerdì 3 marzo 2023)lee ildell’anticipo di serie A tra la squadra di Luciano Spalletti e quella di Maurizio Sarri. Ildei record torna in campo per affrontare la: allo stadio Maradona va in scena una super partita tra due compagini di grande qualità. I biancocelesti hanno avuto qualche problemino di continuità Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++False fatture: assolti il presidente del #Napoli, Aurelio #DeLaurentiis, il presidente della #Lazio, Claudio… - tuttosport : PRIMA SCONFITTA DEL NAPOLI AL MARADONA ??? Si impone la Lazio nello stadio fin qua inespugnato. Decide la rete di V… - CB_Ignoranza : In un venerdì sera di inizio marzo il Napoli perde a sorpresa la sua seconda partita in campionato contro la Lazio… - NCN_it : #Lazio, la gioia di #Vecino: ''Possiamo giocarcela con tutti'' #NapoliLazio - daxelda : RT @mempispillo: #Sarri “andiamo a #Napoli con la faccia da cazzo”. Fatto. AVANTI #LAZIO!! ?? (Che partita tatticamente perfetta) -

Abbonati per leggere anchenome Società Sportiva Calcioanno di fondazione 1926 allenatore Luciano Spalletti stadio Diego Armando Maradona Leggi anche0 - 1: Vecino frena ...Termina sullo 0 - 0 il primo tempo di, anticipo della 25/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Maradona' della città partenopea.... allenatore del, ha parlato dopo la sconfitta casalinga contro la: le sue dichiarazioni Luciano Spalletti, allenatore del, ha parlato a Dazn dopo il ko con laMENO ...

Il tecnico della capolista ha parlato dopo la prima sconfitta casalinga dei partenopei per mano dell'ex Sarri NAPOLI - Prima sconfitta casalinga per il Napoli di Luciano Spalletti in Serie A. La Lazio ...Il Napoli cade per la prima volta in questa stagione al Maradona: gli azzurri perdono 1-0 contro la Lazio. Una gara equilibrata, decisa da un gol capolavoro di Vecino nella ripresa. Ecco le pagelle ...