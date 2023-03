Napoli-Lazio 0-1, gol di Vecino: la capolista si ferma (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – La Lazio vince 1-0 sul campo del Napoli nell’anticipo della 25esima giornata della Serie A. La capolista cade dopo 8 vittorie consecutive e incassa la seconda sconfitta nel torneo, dopo quella rimediata il 4 gennaio in casa dell’Inter. Gli azzurri rimangono fermi a 65 punti, con un vantaggio sempre enorme sulle inseguitrici. La Lazio sale a quota 48 ed è seconda in attesa che scendano in campo Inter e Milan. LA PARTITA – La Lazio imbriglia il Napoli per tutto il primo tempo. I padroni di casa rischiano grosso al 5?, quando di Lorenzo salva in extremis sul colpo di testa di Vecino, e non si avvicinano mai alla porta avversaria. Il copione cambia nella ripresa: il Napoli alza il ritmo e trova spazi in avanti. Al 51? prima chance per ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – Lavince 1-0 sul campo delnell’anticipo della 25esima giornata della Serie A. Lacade dopo 8 vittorie consecutive e incassa la seconda sconfitta nel torneo, dopo quella rimediata il 4 gennaio in casa dell’Inter. Gli azzurri rimangono fermi a 65 punti, con un vantaggio sempre enorme sulle inseguitrici. Lasale a quota 48 ed è seconda in attesa che scendano in campo Inter e Milan. LA PARTITA – Laimbriglia ilper tutto il primo tempo. I padroni di casa rischiano grosso al 5?, quando di Lorenzo salva in extremis sul colpo di testa di, e non si avvicinano mai alla porta avversaria. Il copione cambia nella ripresa: ilalza il ritmo e trova spazi in avanti. Al 51? prima chance per ...

