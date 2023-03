Napoli, gestione degli impianti sportivi in commissione Trasparenza (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa commissione Trasparenza, presieduta da Bianca Maria D’Angelo, ha incontrato l’assessora allo Sport, Emanuela Ferrante, e l’assessore al Bilancio, Pier Paolo Baretta, per discutere della gestione degli impianti sportivi cittadini insieme ai rappresentanti di associazioni e circoli. “Per i rappresentanti è doveroso per l’Amministrazione riconoscere il ruolo e il radicamento territoriale di associazioni e circoli che per anni hanno permesso di tenere aperti gli impianti, occupandosi di gestione, manutenzione e custodia, molto spesso servendo territori dove forte è il disagio sociale, promuovendo l’attività sportiva anche in un’ottica di contrasto alla criminalità – si legge in una nota – Se da un lato è essenziale ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa, presieduta da Bianca Maria D’Angelo, ha incontrato l’assessora allo Sport, Emanuela Ferrante, e l’assessore al Bilancio, Pier Paolo Baretta, per discutere dellacittadini insieme ai rappresentanti di associazioni e circoli. “Per i rappresentanti è doveroso per l’Amministrazione riconoscere il ruolo e il radicamento territoriale di associazioni e circoli che per anni hanno permesso di tenere aperti gli, occupandosi di, manutenzione e custodia, molto spesso servendo territori dove forte è il disagio sociale, promuovendo l’attività sportiva anche in un’ottica di contrasto alla criminalità – si legge in una nota – Se da un lato è essenziale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 22jctraveler : @SandroSca_rpa avere i conti in regola e una società sana, allora il napoli sicuramente ne rappresenta bene tali va… - Rosa_Pileggi : RT @Andrea_Di_Lella: ?? Le parole di #DeLaurentiis di ieri ?? ricalcano quelle di #Agnelli, #Perez e #Laporta ?? i club vorrebbero più intro… - Andrea_Di_Lella : ?? Le parole di #DeLaurentiis di ieri ?? ricalcano quelle di #Agnelli, #Perez e #Laporta ?? i club vorrebbero più in… - sallo_news : Napoli, il culto delle pezzentelle. Gestione ai privati: 10€ l'ingresso - gloriapoch72 : @Giov4nniragusa @AntonelloAng Se non sai leggere non e un mio problema , è molto chiaro, la gestione e accordi tra… -