Napoli-Atalanta, divieto Prefetto: vietata la vendita dei biglietti ai residenti a Bergamo (Di venerdì 3 marzo 2023) vietata la trasferta a Napoli ai tifosi dell’Atalanta. A comunicarlo è la Prefettura del capoluogo campano per “motivi di ordine e sicurezza pubblica”. Non potranno quindi accendere al Maradona tutti i residenti della provincia di Bergamo a cui è stata vietata la vendita dei biglietti per la sfida di sabato 11 marzo. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 3 marzo 2023)la trasferta aai tifosi dell’. A comunicarlo è la Prefettura del capoluogo campano per “motivi di ordine e sicurezza pubblica”. Non potranno quindi accendere al Maradona tutti idella provincia dia cui è stataladeiper la sfida di sabato 11 marzo. SportFace.

