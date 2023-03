Naomi Campbell: a 52 anni è ancora la regina delle passerelle (Di venerdì 3 marzo 2023) Naomi Campbell è una extra terrestre. A 52 anni compiuti -53 a maggio- , la Venere Nera, regina indiscussa delle passerelle negli anni ’90 e 2000, una delle magnifiche quattro, le Fab Four (lei, Linda Evangelista, Claudia Schiffer e Christy Turlington) ovvero le top model più pagate e richieste al mondo, sogno erotico maschile e inarrivabile per ogni donna, ancora oggi resta una regina indiscussa. Ogni sua apparizione in passerelle, ospite d’eccezione di qualche sfilata, ne è la prova: a distanza di quasi 40 anni dal suo esordio, la falcata inimitabile, la bellezza altera, la sensualità e il graffio della “Pantera Nera” sono gli stessi degli inizi, anzi, rafforzati da maturità ed ... Leggi su dilei (Di venerdì 3 marzo 2023)è una extra terrestre. A 52compiuti -53 a maggio- , la Venere Nera,indiscussanegli’90 e 2000, unamagnifiche quattro, le Fab Four (lei, Linda Evangelista, Claudia Schiffer e Christy Turlington) ovvero le top model più pagate e richieste al mondo, sogno erotico maschile e inarrivabile per ogni donna,oggi resta unaindiscussa. Ogni sua apparizione in, ospite d’eccezione di qualche sfilata, ne è la prova: a distanza di quasi 40dal suo esordio, la falcata inimitabile, la bellezza altera, la sensualità e il graffio della “Pantera Nera” sono gli stessi degli inizi, anzi, rafforzati da maturità ed ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... thecoolmauri : RT @squopellediluna: Strano che per Paris Hilton non ci sia stata la propaganda contro GPA come ci fu per Naomi Campbell,forse perché è bia… - squopellediluna : Strano che per Paris Hilton non ci sia stata la propaganda contro GPA come ci fu per Naomi Campbell,forse perché è… - Arame68002033 : Ma L'ignoranza dei miei compagni di classe che non conoscono Naomi Campbell. Vergognoso. Ma la cosa bella é che se… - _MartinaMC92_ : @Anna5987972536 E continuassero a fare le modelle allora. E invece anche loro a far reality, evidentemente non sono… - Italia_Notizie : Dante Ferretti: «A Pasolini davo del lei, la Callas cantava per il cane. Quella notte in cui dormii accanto a Naomi Campbell» -