MWC 2023 | Huawei si unisce all’Alleanza Mondiale per l’Alfabetizzazione di UNESCO

Durante il MWC 2023 Huawei ha annunciato di essere entrata a far parte dell'Alleanza Mondiale per l'Alfabetizzazione (GAL, Global Alliance for Literacy) promossa da UNESCO. L'annuncio è avvenuto durante il "Digital Talent Summit" organizzato in collaborazione tra Huawei e l'Istituto per l'apprendimento permanente (UIL) che per l'alleanza svolge la funzione di segretariato. L'azienda cinese si è dunque impegnata a collaborare con L'Istituto per l'apprendimento permanente per promuovere l'Alfabetizzazione attraverso la tecnologia. L'azienda finanzierà l'ampliamento delle attuali iniziative dell'UIL per migliorare l'uso della tecnologia da parte dei suoi educatori nei Paesi in via di sviluppo. Al momento l'iniziativa è attiva in Bangladesh, Costa d'Avorio, Egitto, Nigeria ...

