Musumeci | “Piantedosi è bravissimo | qualcuno vuole strumentalizzare la tragedia di Cutro”

"Piantedosi? Ho l'impressione che da parte di qualche forza politica ci sia il tentativo di strumentalizzare la drammaticità di un evento. Attendiamo l'esito delle indagini". Così Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e del mare, dalle colonne di Avvenire commentando la tragedia di Cutro. Musumeci: qualcuno strumentalizza la tragedia, aspettiamo le indagini Di fronte al crescendo di polemiche e al processo della sinistra al ministro dell'Interno, l'ex governatore siciliano invita ad abbassare i toni. "Col cuore dobbiamo pensare che potevamo salvarle quelle 67 vittime. Con la ragione però abbiamo il dovere di attendere l'esito delle indagini. Quante altre persone potevamo salvare delle 26.040 morte annegate negli ultimi 10 anni nel ...

