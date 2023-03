Mur, 18.770 nuove borse di dottorato per oltre 726 mln di euro (Di venerdì 3 marzo 2023) Dalle transizioni digitali e ambientali all’innovazione in azienda e nella Pubblica Amministrazione, dal Patrimonio culturale alla ricerca scientifica. Sono 18.770 le borse di dottorato che saranno bandite per il prossimo anno accademico, il 2023-2024, dal ministero dell’Università e della ricerca. Il ministro Anna Maria Bernini ha firmato i decreti numero 117 e numero 118 con cui si ripartiscono le risorse e si avvia la procedura di accreditamento dei corsi di dottorato per il nuovo anno accademico. L’investimento e’ di oltre 726 milioni di euro e rientra tra gli stanziamenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Questi bandi sono uno straordinario risultato in termini di finanziamenti e di opportunita’ per i nostri futuri ricercatori, per gli atenei e per le imprese – spiega ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 3 marzo 2023) Dalle transizioni digitali e ambientali all’innovazione in azienda e nella Pubblica Amministrazione, dal Patrimonio culturale alla ricerca scientifica. Sono 18.770 lediche saranno bandite per il prossimo anno accademico, il 2023-2024, dal ministero dell’Università e della ricerca. Il ministro Anna Maria Bernini ha firmato i decreti numero 117 e numero 118 con cui si ripartiscono le risorse e si avvia la procedura di accreditamento dei corsi diper il nuovo anno accademico. L’investimento e’ di726 milioni die rientra tra gli stanziamenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Questi bandi sono uno straordinario risultato in termini di finanziamenti e di opportunita’ per i nostri futuri ricercatori, per gli atenei e per le imprese – spiega ...

