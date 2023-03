Muore dopo un pestaggio, i bulli lo avevano scambiato per un pedofilo: “Siamo dei grandi, lo abbiamo picchiato” (Di venerdì 3 marzo 2023) Lo scorso 15 settembre un 51enne di Genova è morto in ospedale per le ferite riportate durante un pestaggio risalente a più di un mese prima: Sergio Faveto, un ingegnere informatico disoccupato, fu aggredito in piazza Unità d’Italia. Ora il suo aggressore, un 19enne, è stato arrestato con l’accusa di omicidio preterintenzionale. Secondo i carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Paola Calleri, Faveto sarebbe morto a causa di un “raid punitivo”: i suoi aggressori lo avrebbero picchiato sospettando che fosse un pedofilo. Nell’ambito dell’indagine è stato denunciato anche un minorenne sempre per omicidio. “Siamo dei grandi, lo abbiamo pestato”, dicevano agli amici gli autori del blitz prima che la vittima morisse per i traumi riportati. È quanto emerge dall’ordinanza del gip ... Leggi su tpi (Di venerdì 3 marzo 2023) Lo scorso 15 settembre un 51enne di Genova è morto in ospedale per le ferite riportate durante unrisalente a più di un mese prima: Sergio Faveto, un ingegnere informatico disoccupato, fu aggredito in piazza Unità d’Italia. Ora il suo aggressore, un 19enne, è stato arrestato con l’accusa di omicidio preterintenzionale. Secondo i carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Paola Calleri, Faveto sarebbe morto a causa di un “raid punitivo”: i suoi aggressori lo avrebberosospettando che fosse un. Nell’ambito dell’indagine è stato denunciato anche un minorenne sempre per omicidio. “dei, lopestato”, dicevano agli amici gli autori del blitz prima che la vittima morisse per i traumi riportati. È quanto emerge dall’ordinanza del gip ...

