Muore da solo in casa a Fontanelle: il suo cane lo veglia per oltre un mese (Di venerdì 3 marzo 2023) Carlo Scapolan , un uomo di 70 anni, è stato trovato morto nella sua casa in via dei Carabinieri a Fontanelle (Treviso) dopo un periodo di solitudine di 20 - 40 giorni. Lo riferisce Il Gazzettino. Il ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 3 marzo 2023) Carlo Scapolan , un uomo di 70 anni, è stato trovato morto nella suain via dei Carabinieri a(Treviso) dopo un periodo di solitudine di 20 - 40 giorni. Lo riferisce Il Gazzettino. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TvTalk_Rai : A 84 anni muore Maurizio Costanzo, un uomo al quale la tv, e non solo ,deve davvero moltissimo. Grazie per esserci… - VitoCatozzo12 : @Drittorovescio_ Una cosa è certa, se i sinistrati si accaniscono tanto solo quando qualche CLANDESTINI IRREGOLARE… - elaisafrenk : ?? Pensionato muore da solo in casa: il suo cane Lucky lo veglia per oltre un mese - Marylon67 : @GiovanniToti Corpo consegnato nudo dentro un sacco! Autopsia obbligatoria perché? Lo abbiamo studiato tutti che i… - Luisa40434360 : Se uno muore mentre delinque non può essere un problema della collettività. Solo un dolore per la sua famiglia. -

Pensionato muore da solo in casa: il suo cane Lucky lo veglia per oltre un mese ilgazzettino.it Pensionato muore da solo in casa: il suo cane Lucky lo veglia per oltre un mese FONTANELLE - Muore solo in casa, il cane lo veglia per un mese. Dramma della solitudine in via dei Carabinieri dove è stato trovato il corpo senza vita di Carlo Scapolan, 70 ... Muore il sassofonista Wayne Shorter Già collaboratore di Art Blakey e Miles Davis, è morto all'età di 89 anni il sassofonista e compositore jazz Wayne Shorter. FONTANELLE - Muore solo in casa, il cane lo veglia per un mese. Dramma della solitudine in via dei Carabinieri dove è stato trovato il corpo senza vita di Carlo Scapolan, 70 ...Già collaboratore di Art Blakey e Miles Davis, è morto all'età di 89 anni il sassofonista e compositore jazz Wayne Shorter.