Muore da solo in casa a Fontanelle: il suo cane lo veglia per oltre un mese (Di venerdì 3 marzo 2023) Carlo Scapolan , un uomo di 70 anni, è stato trovato morto nella sua casa in via dei Carabinieri a Fontanelle (Treviso) dopo un periodo di solitudine di 20-40 giorni. Lo riferisce Il Gazzettino. Il suo... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 3 marzo 2023) Carlo Scapolan , un uomo di 70 anni, è stato trovato morto nella suain via dei Carabinieri a(Treviso) dopo un periodo di solitudine di 20-40 giorni. Lo riferisce Il Gazzettino. Il suo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TvTalk_Rai : A 84 anni muore Maurizio Costanzo, un uomo al quale la tv, e non solo ,deve davvero moltissimo. Grazie per esserci… - ggkoys : Il silenzio nei confronti di chi lotta e muore per salvare la propria terra e il proprio popolo rapportato alle rei… - kattivo_bojack : RT @kattivo_bojack: @1V4vendetta Ancora meglio è: chiudi la gente dentro così non si ammala e non muore... Campania anno 2023, faccio un p… - kattivo_bojack : @1V4vendetta Ancora meglio è: chiudi la gente dentro così non si ammala e non muore... Campania anno 2023, faccio… - VitoCatozzo12 : @Drittorovescio_ Una cosa è certa, se i sinistrati si accaniscono tanto solo quando qualche CLANDESTINI IRREGOLARE… -