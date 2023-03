Mugnano: 27enne incensurato arrestato per spaccio (Di venerdì 3 marzo 2023) . I carabinieri hanno trovato in casa dell’uomo anche delle armi . Sono le 23 a Mugnano di Napoli e i Carabinieri della locale stazione stanno percorrendo le strade della cittadina a nord di Napoli insieme ai militari del reggimento Campania. Un servizio a largo raggio svolto nelle ore notturne per contrastare i reati predatori quando, a via di Vittorio, la pattuglia nota un movimento sospetto. Un ragazzo sta consegnando qualcosa ad un uomo. I militari intervengono e bloccano i due: lo spaccio di droga era stato appena consumato, la dose di cocaina è nelle mani del cliente. Il pusher è un 27enne incensurato del posto e nelle sue tasche c’è la somma contante di 320 euro che i carabinieri sequestrano perché ritenuta provento del reato. Oltre ai soldi, i militari trovano nelle tasche del 27enne ... Leggi su puntomagazine (Di venerdì 3 marzo 2023) . I carabinieri hanno trovato in casa dell’uomo anche delle armi . Sono le 23 adi Napoli e i Carabinieri della locale stazione stanno percorrendo le strade della cittadina a nord di Napoli insieme ai militari del reggimento Campania. Un servizio a largo raggio svolto nelle ore notturne per contrastare i reati predatori quando, a via di Vittorio, la pattuglia nota un movimento sospetto. Un ragazzo sta consegnando qualcosa ad un uomo. I militari intervengono e bloccano i due: lodi droga era stato appena consumato, la dose di cocaina è nelle mani del cliente. Il pusher è undel posto e nelle sue tasche c’è la somma contante di 320 euro che i carabinieri sequestrano perché ritenuta provento del reato. Oltre ai soldi, i militari trovano nelle tasche del...

