Muffin giganti al cioccolato | senza zucchero né burro

(Di venerdì 3 marzo 2023) Questisono un invito all’assaggio, poi però ci lasciamo prendere dai sensi di colpa, soprattutto se siamo a dieta. Un peccato di gola può costarci caro! Ma questa volta no! I dolcetti che state per scoprire sono genuini, salutari e leggeri. Non contengono, né! Sono a base di banane,di arachidi e farina di mandorle; quindi sono perfetti anche per i celiaci e gli intolleranti al lattosio. Sono tempestati da gocce diche li rendono golosissimi, a fronte di pochissime calore, meno di 160! Piaceranno anche i piccoli e voi sarete certe di offrire loro uno snack sano, realizzato con amore e con attenzione dalle vostre sapienti mani! Offriteli quando rientrano da scuola per compensarli delle loro fatiche sui banchi! Che aspettate allora? ...

Due, dalle dimensioni colossali: circa 13 miliardi di ricavi (per un miliardo di utili) e ... Per Ferrero produce dal 2021 i Nutellache si trovano per esempio all'Autogrill e da McDonald'...Per i più golosi cioccolata calda ealla Zucca, dolce tradizionale piozzese. Ingresso libero. gli zampognari, il Mago Gambalunga, lo spettacolo di bolle di saponee il "truccabimbi". ...Due, dalle dimensioni colossali: circa 13 miliardi di ricavi (per un miliardo di utili) e ... Per Ferrero produce dal 2021 i Nutellache si trovano per esempio all'Autogrill e da McDonald'...