Mr Rain a Lignano sabato 8 luglio 2023

(Di venerdì 3 marzo 2023) Si aggiungono due nuovi grandi appuntamenti musicali nell’estate live diSabbiadoro e dell’Arena Alpe Adria con ilSunset Festival.sul palco salirà Mr, rapper bresciano rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo e artista del momento, in testa a tutte le classifiche con la hit “Supereroi”. AMrporterà l’unico concerto in Friuli Venezia Giulia del suo “Supereroi Summer Tour”, il primo atteso tour estivo dell’artista. Proposta internazionale è invece quella che andrà in scena giovedì 20quando all’Arena Alpe Adria arriverà il cantautore britannico Tom Odell. Artista scoperto da Lily Allen, ha ottenuto il successo mondiale nel 2013 con l’album “Long Way Down” e la super hit “Another Love”. Quello ...

Mr Rain e Tom Odell arrivano a Lignano per due concerti Friuli Oggi

