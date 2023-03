Mourinho via dalla Roma? Di Marzio: «Lascerebbe solo per due panchine» (Di venerdì 3 marzo 2023) Mourinho potrebbe lasciare la Roma a fine stagione, anche se ancora tutto nel campo delle ipotesi. Il portoghese, accostato anche all’Inter, secondo Di Marzio attende in particolare i movimenti di due panchina. Di seguito le ultime del giornalista, intervenuto a Campo Aperto su Sky Sport RIFLESSIONI – José Mourinho lascia la Roma a fine stagione? L’ipotesi non è del tutto da escludere ma secondo Gianluca Di Marzio la panchina dell’Inter non è contemplata: «Mourinho è un allenatore bravo e intelligente, sa che in estate si possono muovere determinate panchine. Per esempio bisognerà capire se Ancelotti potrà lasciare il Real Madrid per andare ad allenatore il Brasile. Mourinho è sicuramente nella lista del Real in virtù del suo buon ... Leggi su inter-news (Di venerdì 3 marzo 2023)potrebbe lasciare laa fine stagione, anche se ancora tutto nel campo delle ipotesi. Il portoghese, accostato anche all’Inter, secondo Diattende in particolare i movimenti di due panchina. Di seguito le ultime del giornalista, intervenuto a Campo Aperto su Sky Sport RIFLESSIONI – Josélascia laa fine stagione? L’ipotesi non è del tutto da escludere ma secondo Gianluca Dila panchina dell’Inter non è contemplata: «è un allenatore bravo e intelligente, sa che in estate si possono muovere determinate. Per esempio bisognerà capire se Ancelotti potrà lasciare il Real Madrid per andare ad allenatore il Brasile.è sicuramente nella lista del Real in virtù del suo buon ...

