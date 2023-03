Mourinho - Serra | spuntano nuovi audio e dalla Procura Figc arriva una richiesta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AliprandiJacopo : José #Mourinho è arrivato nella sede della Procura federale per essere ascoltato dal procuratore Giuseppe Chiné in… - mirkonicolino : Addirittura 'carriera a rischio' per #Serra ?? #Mourinho - AliprandiJacopo : La #ASRoma ha depositato alle 16 il ricorso sulla squalifica di 2 giornate. L’obiettivo è avere #Mourinho contro la… - FRANCESCOASROM7 : RT @AliprandiJacopo: La #ASRoma ha depositato alle 16 il ricorso sulla squalifica di 2 giornate. L’obiettivo è avere #Mourinho contro la Ju… - filippoASR1927 : RT @AliprandiJacopo: La #ASRoma ha depositato alle 16 il ricorso sulla squalifica di 2 giornate. L’obiettivo è avere #Mourinho contro la Ju… -

...Roma alle 16 di questo pomeriggio ha presentato ufficialmente il ricorso per la squalifica di due giornate data a Josédopo i fatti di Cremonese - Roma e la lite col quarto uomo MarcoLa Procura Federale ha chiesto un supplemento d'indagine in merito al caso "" . Il motivo è da far risalire alla presenza di nuovi file audio e alla volontà di stabilire se il direttore di gara, chiamato a svolgere la funzione di quarto uomo in Cremonese - ...Prosegue la sfida a distanza tra Josédopo l'episodio che ha portato all'espulsione del tecnico ad inizio secondo tempo di Cremonese - Roma . Ieri lo Special One è stato ascoltato in Procura Federale in merito a quanto ...

Caso Mourinho-Serra, l'allenatore ascoltato dalla Procura Federale - Sportmediaset Sport Mediaset

L'allenatore giallorosso è stato espulso contro la Cremonese in seguito a dei dissapori con il quarto uomo, Serra ...La vittoria della Cremonese, dal punto di vista squisitamente tecnico, è passata inosservata. Ma può avere importanti ripercussioni già a parte dalla ...